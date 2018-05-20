Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan vahşi çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ormanlık ve makilik alana yakın bir bölgede çıkan yangının çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için iş makineleriyle alevlerin üzerine kum ve toprak döküldü. Yangın söndürme çalışmalarına 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye eri katıldı.