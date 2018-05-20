Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi'nde bulunan vahşi çöp depolama alanında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Ormanlık ve makilik alana yakın bir bölgede çıkan yangının çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için iş makineleriyle alevlerin üzerine kum ve toprak döküldü. Yangın söndürme çalışmalarına 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye eri katıldı.
Bodrum çöplüğünde yangın
20.05.2018 - 23:50 | Son Güncelleme: 20.05.2018 - 23:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan vahşi çöp depolama alanında yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Etiketler : bodrum,yangın,çöplük,
561048 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561048.aspx
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