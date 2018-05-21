Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler, bu motoru hurda bir otomobile monte etti. Test sürüşü sırasında elektrik, seyyar kabloyla motora verildiği için renkli görüntüler oluştu. Uzatma kablosunu tutan öğrenciler, zincir oluşturup hareket eden otomobilin peşinde koşturdu. Öğrencilerin “Kabloyla araba yürütüyoruz”, “Ver elektriği”, “Kablonun mesafesi kadar gidebiliyoruz” sözleri gülümsetti. Öğrencilerden Hatice Erdem “Motor çalışmayacak diye tereddüt ettik ama başardık” derken öğretmen Eyüp Karagül, “Sponsor çıkarsa otomobili yüzde 100 şehir şebekesinden bağımsız, güneş enerjisine entegre edeceğiz” diye konuştu.