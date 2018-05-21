Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Programa, giderek artan bir tehdit hâline gelen obezite ile mücadelenin özellikle işlendiği “Beslenme ve Sağlık” dersi eklendi. Müfredata ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, çocuklarda obezite artışının tehlikeli bir düzeye ulaştığının altını çizerek şunları aktardı: 2015’te bütün dünyada yüksek Yüksek beden kitle indeksi (BKI) sebebiyle 4 milyon ölüm yaşandı. Farklı ülke raporlarında böyle giderse 2030 yılında bütün dünyada 2 milyardan fazla kişinin kilolu, 1 milyardan fazla kişinin de obez olacağı tahmin ediliyor. Toplumların mimarı öğretmenlerimizin doğru beslenme ve sağlıklı hayat konusunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Bütün öğretmen yetiştiren programlarımıza eklenen ‘Beslenme ve Sağlık’ dersinde doğal ve sağlıklı beslenme, gıda katkı maddeleri, obezite ile mücadele konuları ele alınıyor. Böylece ülkemizin en ücra yerlerine giderek eğitim veren öğretmenlerimizin sağlıklı yaşamanın, doğru beslenmenin sırlarını bilerek çocuklarımıza ve ailelerine rol model olması bekleniyor.