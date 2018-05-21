Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projenin adı ‘Benim Renkli Sınıfım’. Mardin’deki Cumhuriyet İlköğretim Okulunun ilkokul bölümünde okuyan çocukların yaptığı resimler, Taç tarafından perdeye dönüştürüldü ve düzenlenen törenle sınıfların pencerelerine asıldı. Etkinlikte konuşan Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, projenin çocukları mutlu etmek, herkesin mutluluğu için sorumluluk üstlenmeye özendirmek istediklerini belirtti. TOG Genel Müdiresi Jülide Erdoğan da Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklara 5 günlük yaz programı uygulayacağını, çalışma kapsamında okulun fiziki şartlarının mahallî halk ve çocuklarla birlikte iyileştirileceğini söyledi.