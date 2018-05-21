Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük evliya ve âlimlerden oldu. Menkıbeleri ve şöhretinin çok yayılması üzerine yaşadığı bölgeden ayrıldı. Bir zaman zengin birinin bağında bekçilik yapardı. Uzun bir zaman bekçilik yaptıktan sonra, birgün bağ sahibi gelip dedi ki:

- Bana tatlı narlardan getir!

İbrahim bin Edhem hazretleri bir nar getirdi, ekşi çıktı. Bağ sahibi birkaç defa daha isteyince getirdiği narlar hep ekşi çıktı. Bağ sahibi sinirlenip dedi ki:

- Sübhanallah! Bunca zamandır burada bekçisin, daha narın ekşisini tatlısını ayırt edemiyorsun?

- Efendim, benim vazifem bahçe bekçiliğidir. Hiç tatmadığım bu narların tadını nereden bileyim?

Bağ sahibi o kimse, bağ bekçisi olup da, hiç nar yemeyen birine inanmak istemeyerek dedi ki:

- Hani seni tanımasam bu hâlini görünce, nerede ise İbrahim bin Edhem hazretleri diyeceğim.