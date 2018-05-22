Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolunun yaklaşık 30'uncu kilometresi Soğuksu Mevkisinde Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi’nin (44) kullandığı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle nehre düştü. Akşam saatlerinde meydana gelen kazada şoför Kerim Çiftçi ile birlikte araçta bulunan Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) araçla birlikte suyun akıntısına kapılarak kayboldu. Kaybolan kişilere ulaşmak için AFAD, Jandarma ve itfaiye ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatırken, yapılan arama çalışmaları sonuç vermedi. Gece karanlığı ve derenin debisinin yüksek olması arama çalışmalarını güçleştirirken, 3 şahsı arama çalışmaları bu gecelik sonlandırıldı. Sabah erken saatlerden itibaren arama çalışmaları tekrar başlayacağı kaydedildi.