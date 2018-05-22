Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeşler, İngiltere’de dil eğimi ile ödüllendirildi. Ancak ikilinin sevinci, karşılarına çıkan yol ve konaklama masrafları sebebiyle yarıda kaldı. Maddi imkânsızlıklar sebebiyle oğullarını yurt dışına yollamayan anne Ebru Yüksel “Çocuklarım için birçok yere başvurdum. Yenimahalle Kaymakamlığı uçak biletlerini karşılama sözü verdi. Maalesef bunun dışında kalan konaklama, harçlık gibi masrafları da göze alamadım. Diğer masraflar aşağı yukarı çocuk başına 10 bin lirayı buluyordu. Bu benim için çok büyük bir külfetti” diye konuştu. Onur Yüksel ise “Kazandığımız ödülü kullanabilmek, güzel yerleri gezip görmek isterdim” dedi.