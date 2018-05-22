Yine hadis-i şerifte, (Sabah, kalkınca, üç kere "Bismillâhillezî lâ-yedurru ma'asmihî şey'ün fil'ardı velâ fissemâi ve hüvessemî'ul'alim" okuyana akşama kadar, hiç dert, bela gelmez) buyuruldu.
"Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil' aliyyil'azîm" duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Dertlerden kurtulmak için ve murada kavuşmak için beş yüz kere okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.
Dert ve beladan kurtulmak için...
22.05.2018 - 09:59 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hadis-i şerifte buyruldu ki: Birinize dert ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin duâsını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak kurtarır. Duâ şudur: " Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn"
Yine hadis-i şerifte, (Sabah, kalkınca, üç kere "Bismillâhillezî lâ-yedurru ma'asmihî şey'ün fil'ardı velâ fissemâi ve hüvessemî'ul'alim" okuyana akşama kadar, hiç dert, bela gelmez) buyuruldu.
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