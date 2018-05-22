Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yine hadis-i şerifte, (Sabah, kalkınca, üç kere "Bismillâhillezî lâ-yedurru ma'asmihî şey'ün fil'ardı velâ fissemâi ve hüvessemî'ul'alim" okuyana akşama kadar, hiç dert, bela gelmez) buyuruldu.

"Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil' aliyyil'azîm" duâsı da, ruhi hastalıklar ve bütün hastalıklar için okunur. Dertlerden kurtulmak için ve murada kavuşmak için beş yüz kere okunur. Evvelinde ve âhirinde yüzer defa salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir.