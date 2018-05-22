-Ya İmam dediler, daha dün size çuval dolusu ayakkabı hediye etmişlerdi.
Şöyle cevap verdi:
- Hepsini de dağıttım, bir tane dahi kalmadı.
Âdetini de şöyle açıkladı:
-Resulullah Efendimiz birine hediye verirken yanında bulunanları da ortak gibi görür, onlara da verirdi. Ben de o yüzden hediye verdiklerimin yanındakilerini de mahrum bırakmayıp onlara da verdim. Oğlum Hammad'a kalmadı.
İmam-ı Azam hazretleri bu prensibinin bir başka delilini de şöyle açıklar:
-Biri bana ikramda bulunursa ben ona daha üstünüyle karşılık vermek isterim. Bunun delilini de Selam âyetinde bulmaktayım. "Size selam verenlere siz o selamı daha güzeliyle iade edin" buyurulmaktadır. Ben de bana verilen hediyelere, daha fazlasıyla karşılık vermeyi kendime âdet edindim.
Her geleni fakirlere dağıtırdı...
Cömertliği ile meşhur olan İmam-ı Azam hazretlerine çuval dolusu ayakkabı hediye etmişlerdi. Ertesi gün onu çarşıda oğlu Hammad'a ayakkabı alırken görenler:
-Ya İmam dediler, daha dün size çuval dolusu ayakkabı hediye etmişlerdi.
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