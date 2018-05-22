Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazırlanışı: Haşlanmış fasulyelerden bir su bardağını ayırın, diğerini de maydanoz, sarımsak, kuru ve taze soğanı halka halka kesip ovduktan sonra ilave edin. Tuz ve biraz da yağ koyup harmanlayın. Diğer fasulyeyi robottan geçirip, tahin, sarımsak, limon suyu ilave ederek iyice karıştırın. Yaptığınız piyazın üzerine dökün. Kalan yağla, sirkeyi, karabiberi çırpıp üzerinde gezdirin. Zeytin ve yumurtayla süsleyip servis edin.

- 2 su bardağı haşlanmış fasulye

- 1 çay bardağı tahin

- 2 diş sarımsak

- 1 çay bardağı zeytinyağı

- 1 demet taze soğan

- 1 demet taze sarımsak

- Yarım demet maydanoz

- 1 adet kuru soğan

- 1 limon suyu

- 2 çorba kaşığı sirke

- Yumurta, zeytin, pul biber