Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde 22 Ocak 2009 bir iş hanının 5’inci katından 7.5 metre uzunluğunda 250 kilogramlık bir cam kütlesi üniversite öğrencisi Ece Turhan’ın üzerine düşmüştü. Olay sonrası üç buçuk ay yaşam mücadelesi veren ve 22 ameliyat geçiren Ece Turhan’ın gözlerinde yüzde 90 görme kaybı olmuştu. Olayın ardından ailenin avukatı bina sahibi Sifisan Sinemacılık, işletmeci AFM Filmcilik, binanın tadilatını yapan Adayön İnşaat Mimarlık Ltd. Şrk. ve pencerenin imalat ve montajını yapan Atak Alüminyum Şirketi’ne Ece Turhan için 500 bin, baba İhsan Turhan ile anne Dilek Turhan için 250’şer bin, teyze İpek Doğan için 100 bin lira manevi ve 10 bin lira da maddi tazminat istemişti. Ailenin avukatı ayrıca mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda yapılan hesaplamada daha önceden dava konusu edilmemiş olan miktar için ikinci kez dava açmıştı.

İki dosyayı birleştiren mahkeme Ece Turhan ve ailesine davalıların toplamda 2 milyon 231 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödemesine karar vermişti.

Davalıların itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, dava dosyasının usulden bozulmasına karar vermişti. İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya Ece Turhan katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan davacı Ece Turhan’ın avukatı Hakan Semizoğlu, “Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Manevi tazminat yönünden talebimiz gibi karar verilsin” dedi.

“DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLSİN”

Davalılardan Sifisan Sinemacılık şirketinin avukatı ise “Zamanaşımı itirazımızı tekrar ediyoruz. Davanın reddine karar verilsin” diye konuştu. Kazayla ilgili davaya dahil olan sigortanın avukatı da, “Kusur oranları kesinleşmemiştir. Davalıların kusur oranının kesinleşmesini talep ediyoruz. Dava reddedilsin” ifadelerini kullandı.

AİLEYE 2 MİLYON 232 BİN 704 LİRA TAZMİNAT

Kararını açıklayan mahkeme, Ece Turhan ve ailesi toplamda 2 milyon 232 bin 704 lira 14 kuruş tazminat ödenmesini hükmetti.