Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve yağmur yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların adeta gölede dönüştüğü kentte, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yağışlarla birlikte bazı binaların bodrum katlarını su basarken, itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.