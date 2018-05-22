Öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve yağmur yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların adeta gölede dönüştüğü kentte, yağışa hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Yağışlarla birlikte bazı binaların bodrum katlarını su basarken, itfaiye ekipleri de suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Van’da evler su altında kaldı
22.05.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 22.05.2018 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da aniden etkisini gösteren dolu ve yağmur yağışı, birçok evin su altında kalmasına neden oldu.
Etiketler : Van,
561335 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561335.aspx
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