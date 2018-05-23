Yüz kere tesbih etmek, yani “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”
“Sabah-akşam 7 defa, “Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahıret işine Allahü teala kâfi gelir.”
“Sabah akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi” diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”
Günahların affı için
23.05.2018 - 07:35 | Son Güncelleme: 23.05.2018 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Her günahın affı için, kalp ile tövbe etmek ve dil ile istiğfâr etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır.
Yüz kere tesbih etmek, yani “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.
Etiketler : ramazan haberleri,dua,
561408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561408.aspx
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