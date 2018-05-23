Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz kere tesbih etmek, yani “Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil-azîm” demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak, çok iyi olur.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur”

“Sabah-akşam 7 defa, “Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahıret işine Allahü teala kâfi gelir.”

“Sabah akşam yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi” diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.”