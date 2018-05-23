Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;Ekonomi ve Aile bakanlığı eski personeli 11 kişiye yönelik olarak şüphelilerin bylock kullanıcısı oldukları gerekçesi ile gözaltı kararı verilerek operasyon başlatılmıştır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında;Fetö/ Pdy terör örgütü ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 28 şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilerek operasyon başlatıldı.