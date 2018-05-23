Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ve Volkan Kevioğlu'nun iki çocuğundan küçüğü olan ve Milli Egemenlik İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arda Efe Kevioğlu (10), kaçan topunu almak için Şarkışla Devlet Hastanesi bahçesinin demir korkuluklarına tırmandı.

Korkulukların üzerinden atladığı sırada dengesini kaybeden Kevioğlu'nun koluna yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki demir parçası saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin korkuluk demirini kesmesinin ardından Arda Efe, kolundaki demir parçasıyla kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahaleden sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Arda Efe Kevioğlu, burada yapılan ameliyatla koluna saplanan demir parçasından kurtuldu.

Sağlık durumu iyi olan çocuğun tedavisi hastanenin kalp damar cerrahi servisinde devam ediyor.

CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Doç. Dr. Zekeriya Öztemur, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "10 yaşındaki hastamız bahçe korkuluğunun dirseğine saplanması sonucu hastanemiz kalp damar cerrahisi ve ortopedi ekiplerince ameliyata alındı. Çocuğumuz şanslıymış küçük bir damar tamiriyle kurtuldu. Kemiklerde herhangi bir hasar meydana gelmedi. Anne ve babalara çocuklarını güvenli alanlarda oynatmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.