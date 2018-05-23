Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi hesabından son dakika açıklaması yapıldı. Gelen bilgilere göre bir hafta boyunca yağış etkisini sürdürecek. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu ve son dakika hava durumu haberlerini sizler için derledik.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yurdumuz iç ve doğu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak cuma gününden itibaren Batı bölgelerimiz üzerinde konuşlanacak olan alçak merkez ve üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle bir hafta yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu hafta İstanbul'da cuma, cumartesi ve pazar günleri, Ankara'da ise bir hafta boyunca her gün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

BİR HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji'den açıklanan 1 haftalık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Az bulutlu ve açık öğle saatlerinde parçalı bulutlu 31

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 28

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı bulutlu 25

Trabzon: Parçalı bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32