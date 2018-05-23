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Ömer Faruk Ilıcan cinayetinde flaş gelişme
23.05.2018 - 18:55 | Son Güncelleme: 23.05.2018 - 19:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Ömer Faruk Ilıcan’ın cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında, dün yakalanan iş adamı Cemal Kadooğlu'nun yeğeni Veli Kadooğlu bugün tutuklandı
Etiketler : Ömer Faruk Ilıcan cinayeti,
561532 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561532.aspx
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