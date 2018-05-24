Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin Gaygubet evlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki üyelerinin imamı olduğu iddia edilen gelir uzmanı A.Y. ve kardeşi Ö.F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen iki şüpheli, Kozlu ilçesinde gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
FETÖ imamı Zonguldak'ta yakalanarak gözaltına alındı
24.05.2018 - 05:06 | Son Güncelleme: 24.05.2018 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki üyelerden sorumlu olduğu iddia edilen A.Y., Zonguldak'ta yakalandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari şüphelilerin Gaygubet evlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen ve FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki üyelerinin imamı olduğu iddia edilen gelir uzmanı A.Y. ve kardeşi Ö.F.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları iddia edilen iki şüpheli, Kozlu ilçesinde gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,pdy,gözaltı,
561577 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561577.aspx
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