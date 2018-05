Türkiye Gazetesi

Pek yakın bir dostu “Baba ve dedelerinin dinini nasıl olup da, terk ettin?” diye ona sitem etti. Rum'un cevabı manidar olmuştu. Arkadaşına bu durumu şöyle anlattı:

-Bir aralık esir edilen Müslimanlardan bir tanesi benim yanıma bırakıldı. Birgün baktım, bu esir kapatıldığı odada eğilip kalkıyordu. Yanına giderek ne yaptığını sordum. Hareketleri bitince ellerini yüzüne sürdü ve bana namaz kıldığını, şayet müsaade edersem, her namaz için bir altın vereceğini ifade etti. Ben de tamaha kapıldım. Gün geçtikçe ücreti artırdım. Öyle oldu ki, her vakit için on altın istedim. O da kabul etti. İbadeti için yaptığı fedakârlığa hayret ettim. Bir gün ona “Seni serbest bırakacağım” deyince, çok sevindi ve ellerini kaldırıp; benim için şöyle dua etti:

“Ey Allah’ım! Bu kulunu iman ile şereflendir!” O anda, kalbimde Müslüman olmak arzusu meydana geldi ve o kadar çoğaldı ki, hemen (Kelime-i şehadet) getirerek Müslüman oldum.