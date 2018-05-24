Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mukabeleye katılanlar, din görevlilerince okunan Kur'ân-ı kerimi takip ediyor, bilmeyenler de okunan ayetleri dinliyor. Peygamber Efendimizin sünneti olan ve yaklaşık bin 400 yıldır devam eden mukabele geleneğine katılanlar, böylece ramazanın feyzinden istifade ediyor.

On yıldır mukabele halkalarına katılan Hüseyin Altun "İki mukabele takip ediyorum. Ramazan çok güzel geçiyor" diyor. Tahir Çakmak ise 40 yıldır mukabele halkalarına katıldığını belirterek, şunları söyledi: Cemaatle birlikte ibadet edince tabii ki daha ayrı bir şevk oluyor. Ayrı bir bereket oluyor. İnsanlarda manevi bir haz uyandırıyor.

Vatandaşlar bazı camilerde ramazan dolayısıyla ziyarete açılan Sakal-ı şerif ve Kadem-i şerifi de namaz sonrası ziyaret etme imkânı buluyor.