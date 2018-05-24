Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

- 300 g kare doğranmış dana eti

- 4 tane patlıcan

- 150 g soğan

- 100 g sarımsak

- 3 adet orta boy domates

- 200 g sivribiber

- 50 g salça

- Tuz, biber

- 150 gr tereyağı

İç pilav malzemesi:

- 1 çay fincanı kuzu ciğeri

- 1 kahve kaşığı kuş üzümü

- 1 tane iri soğan

- 1,5 su bardağı pirinç

- 1 kahve kaşığı çam fıstığı

- Yarım çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı kuru nane

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Tencereye tereyağını koyup kızdırın. Soğan sarımsak ilave edin. Pembeleşene kadar soteleyin, sonra eti ilave edin. Domateslerden ikisini jülyen doğrayın. Eti soteledikten sonra jülyen doğranmış sivri biber, domates ve salça ilave edin. Sonra pişmeye bırakın. Patlıcanları uzunlamasına kesin ve tuzlayın. Acı suyunu aldıktan sonra kızartın. Daha sonra patlıcanlarla etleri sarın. Diğer domatesi halka şeklinde kesin. Üzerine 1 tane halka kesilmiş domates ve sivribiber koyarak az sıcak fırında etin sosuyla tekrar pişmeye bırakın.

İç pilavın hazırlanışı: Pirinci ve kuş üzümünü yarım saat ılık suyla ıslatın. Sonra sıvı yağı kızdırın, çam fıstıklarını pembeleşinceye kadar kavurun. Soğan ve ciğeri ilave edin, bunları beraber soteleyin. Suyunu verin. Baharatlarını ilave edip az miktarda kaynatın ve bekletin. Pirinci kavurun ve içine yapmış olduğunuz ciğerli harcı ilave edin. Kuş üzümünü de ilave ederek pişmeye bırakın. Piştikten sonra kebabın yanında servis yapın.