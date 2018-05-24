Sahadaki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda da yüzlerce "gazella  subgutturosa" türü dağ ceylanı doğal alanlarında yaşamlarını sürdürüyor. Ceylanların özellikle üreme dönemlerinde zarar görmemesi ve  yavrularının çalınmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube  Müdürlüğü ekipleri, sahada 24 saat nöbet tutuyor. Alanı kameralarla da izleyen ekipler, gelen ihbarlar üzerine kısa  sürede bölgeye ulaşarak kaçak avcıları yakalıyor. Alanda arazi araçlarıyla nöbet  tutan ekipler, kaçak avcılar ve hırsızlara da fırsat vermiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ceren Şahin Akpınar, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, sahada kaçak avcılara karşı zaman zaman güvenlik  güçlerinden de destek aldıklarını belirterek, geçen yıl kaçak avcılara 400 bin  lira para cezası kestiklerini ifade etti.

Akpınar, görev sırasında koruma personellerin silahlı saldırıya karşı  karşıya kalabildiğini anlatarak, şunları belirtti:

"20 bin 504 hektarlık bölgede yüzlerce yabani ceylan doğal yaşam  alanında yaşamlarını sürdürüyor. Hayvanların rahatsız edilmemesi için birçok  olumsuzlukla mücadele ediyoruz. Sahamızda ceylanlarla birlikte farklı kuş türleri  de mevcut. Kıl kuyruk, toy, çöl koşarı ve sürmeli kız ve kınalı keklik bulunuyor.  Bunun yanında alanda oklu kirpi de bulunuyor. Oklu kirpinin de kaçak avcılar  tarafından avlandığı biliyoruz. Özellikle ceylanların üreme döneminde işimiz bir  kat daha zorlaşıyor. Yavruların çalınıp, satıldığı ihbarlarını alıyoruz.  Yavruları çalınmaması için 2 vardiya şeklinde 24 saat alanda oluyoruz. Bizler  bunu önlemek adına çok mücadele ediyoruz."

Akpınar, işlerinin zor ve bir o kadar da tehlikeli olduğunu  belirterek,  şunları kaydetti:

"Yaptığımız işte gönüllü olmak gerekiyor. Gece gündüz alanda birçok  sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Bu işi severek yapmazsanız bir süre sonra işler  aksamaya başlıyor. Buna çok dikkat ediyoruz."

Genç bir ekiplerinin olduğunu aktaran Akpınar, her ekibin araçlarıyla  bölgelerine gittiğini, bunun yanında yaya gruplarının da bulunduğunu anlattı.

Akpınar, kaçakçıların sahaya genellikle gece gelmelerinden ötürü arazi  araçları ve motosikletlerle de takipte bulunduklarını ifade etti.

Arazide takip sırasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğine dikkati  çeken Akpınar, şöyle dedi:

"Koruma sırasında birçok tehlikeye karşı karşıya kalıyoruz. Koruma  personellerimize zaman zaman kaçak avcılar tarafından silahla müdahaleler  olabiliyor. Bu nedenle güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz.  Yakalanan birçok kaçak avcı, işlem yapıldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim  ediliyor. Şu ana kadar elimizde 80 dosya oluştu. Çalışmalarımıza gece gündüz  demeden devam ediyoruz."

Koruma personeli Ziya Atçı da arkadaşlarıyla zor ve tehlikeli bir  görev yaptıklarını belirterek, yabani hayvanların doğada yaşamlarını sürdürmesi  için mücadele ettiklerini kaydetti.