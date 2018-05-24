Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahadaki 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda da yüzlerce "gazella subgutturosa" türü dağ ceylanı doğal alanlarında yaşamlarını sürdürüyor. Ceylanların özellikle üreme dönemlerinde zarar görmemesi ve yavrularının çalınmaması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, sahada 24 saat nöbet tutuyor. Alanı kameralarla da izleyen ekipler, gelen ihbarlar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşarak kaçak avcıları yakalıyor. Alanda arazi araçlarıyla nöbet tutan ekipler, kaçak avcılar ve hırsızlara da fırsat vermiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ceren Şahin Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada kaçak avcılara karşı zaman zaman güvenlik güçlerinden de destek aldıklarını belirterek, geçen yıl kaçak avcılara 400 bin lira para cezası kestiklerini ifade etti.

Akpınar, görev sırasında koruma personellerin silahlı saldırıya karşı karşıya kalabildiğini anlatarak, şunları belirtti:

"20 bin 504 hektarlık bölgede yüzlerce yabani ceylan doğal yaşam alanında yaşamlarını sürdürüyor. Hayvanların rahatsız edilmemesi için birçok olumsuzlukla mücadele ediyoruz. Sahamızda ceylanlarla birlikte farklı kuş türleri de mevcut. Kıl kuyruk, toy, çöl koşarı ve sürmeli kız ve kınalı keklik bulunuyor. Bunun yanında alanda oklu kirpi de bulunuyor. Oklu kirpinin de kaçak avcılar tarafından avlandığı biliyoruz. Özellikle ceylanların üreme döneminde işimiz bir kat daha zorlaşıyor. Yavruların çalınıp, satıldığı ihbarlarını alıyoruz. Yavruları çalınmaması için 2 vardiya şeklinde 24 saat alanda oluyoruz. Bizler bunu önlemek adına çok mücadele ediyoruz."

Akpınar, işlerinin zor ve bir o kadar da tehlikeli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işte gönüllü olmak gerekiyor. Gece gündüz alanda birçok sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Bu işi severek yapmazsanız bir süre sonra işler aksamaya başlıyor. Buna çok dikkat ediyoruz."

Genç bir ekiplerinin olduğunu aktaran Akpınar, her ekibin araçlarıyla bölgelerine gittiğini, bunun yanında yaya gruplarının da bulunduğunu anlattı.

Akpınar, kaçakçıların sahaya genellikle gece gelmelerinden ötürü arazi araçları ve motosikletlerle de takipte bulunduklarını ifade etti.

Arazide takip sırasında zaman zaman sıkıntılar yaşanabildiğine dikkati çeken Akpınar, şöyle dedi:

"Koruma sırasında birçok tehlikeye karşı karşıya kalıyoruz. Koruma personellerimize zaman zaman kaçak avcılar tarafından silahla müdahaleler olabiliyor. Bu nedenle güvenlik güçlerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Yakalanan birçok kaçak avcı, işlem yapıldıktan sonra güvenlik güçlerine teslim ediliyor. Şu ana kadar elimizde 80 dosya oluştu. Çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ediyoruz."

Koruma personeli Ziya Atçı da arkadaşlarıyla zor ve tehlikeli bir görev yaptıklarını belirterek, yabani hayvanların doğada yaşamlarını sürdürmesi için mücadele ettiklerini kaydetti.