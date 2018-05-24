Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir istikametinden Edremit istikametine giden Aykut Y. yönetimindeki 10 Y 6863 plakalı TIR, Bostancı Köprülü Kavşağını geçişi sırasında ön sağ lastiği patladı. Lastiği patlayan TIR kontrolden çıkarak 10 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan uçarak yere çakıldı. Bu sırada düştüğü alt yolda başka bir aracın geçiş yapmaması olası bir faciayı önledi. Kazada TIR sürücüsü Aykut Y. yaralandı. Yaralı, itfaiye tarafından çıkartılarak 112 ambulansı ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.