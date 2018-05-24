Milas’ın İçmeler Mahallesi’nde, bugün akşam saatlerinde meydana gelen yangında saman balyaları bir anda alev aldı.Edinilen bilgiye göre; İçmeler Mahallesi’nde Yaşar Sırım isimli vatandaşa ait 2 bin saman balyası bugün akşam saatlerinde aniden alev aldı. İşçilerin, öğle saatlerinde içtiği sigaraların izmaritlerini atmasıyla içten içe samanların yandığı ve akşam saatlerinde yangının büyüdüğü öne sürüldü. Yangın yerine; 3 itfaiye aracı, jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
Milas'ta yangın
24.05.2018 - 22:33 | Son Güncelleme: 24.05.2018 - 22:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla Milas’a bağlı İçmeler Mahallesi’nde meydana gelen yangında, saman balyaları yandı.
Etiketler : Milas,Muğla,yangın,
561713 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561713.aspx
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