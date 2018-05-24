Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milas’ın İçmeler Mahallesi’nde, bugün akşam saatlerinde meydana gelen yangında saman balyaları bir anda alev aldı.Edinilen bilgiye göre; İçmeler Mahallesi’nde Yaşar Sırım isimli vatandaşa ait 2 bin saman balyası bugün akşam saatlerinde aniden alev aldı. İşçilerin, öğle saatlerinde içtiği sigaraların izmaritlerini atmasıyla içten içe samanların yandığı ve akşam saatlerinde yangının büyüdüğü öne sürüldü. Yangın yerine; 3 itfaiye aracı, jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenilirken, ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.