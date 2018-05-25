Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

- Ey taşlar! İmanıma şahid olun, diyerek bu yedi çakıl taşının üzerine Kelime-i şehadet getirdi.

O gece, bir rüya gördü. Rüyasında kıyamet kopmuş ve bütün insanlar mahşer yerinde toplanmışlar. Sıra bu zata gelince, mizan ve hesaptan sonra, günahları ağır geldiğinden Allahü teala kendisinin cehenneme atılmasını buyurmuş. Azab melekleri, onu alıp cehenneme götürmüşler. Fakat, her biri üzerine kelime-i şehadet getirerek imanına şahid tuttuğu çakıl taşlarının büyüyerek, cehennemin 7 kapısını kapattığını görmüşler. Azab melekleri ne kadar uğraşmışlarsa da, o taşları oradan söküp atamamışlar ve o kimsenin cehenneme atılmasına imkân bırakmadığını görünce onu tekrar huzur-u izzete götürüp niyazda bulunmuşlar:

-Ya Rabbi! Bu kimseyi ateşe atmamız irade ve ferman buyuruldu. Emrinizi yerine getirmek üzere cehennemin yedi kapısına da vardık, her birini birer taşla tıkanmış olduğu hâlde bulduk. O taşları yerinden kaldırmağa takatimiz yetmedi.

Allahü teala şöyle emreder:

- Ey Kulum! Arafat’ta imanına şahid tuttuğun taşlar, cehennemin kapısını kapattı. Senin hakkını ve şehadetini o küçücük taşlar bile zayi ve inkar etmediklerine göre, ben Azimüşşan nasıl olur da senin şehadetini zayi ederim. Kerem, ancak bana yakışır. Ey meleklerim! Bu kulumu alın ve cennetime götürün...