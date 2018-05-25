Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası II. Murad Han’ın vasiyeti, 11 ayın sultanı ramazanda da unutulmadı. Muradiye Camii İmam Hatibi Mehmet Akif Öney, her gün ikindi namazı öncesi II. Murad Han’ın saçaklı türbedeki gök kubbeli mezarı başında Kur’ân-ı kerim okuyor. Türbeyi ziyaret edenler, sözlerin en güzeli olan Allah kelamının oluşturduğu manevi hazza ortak oluyor. Vatandaşların takdirini toplayan Öney “Sultan öldüğünde, ‘Hafızlar etrafımda Kur’ân-ı kerim okusun’ diye vasiyet etmiş. Bu ramazan ayında da Bursa Müftülüğümüz ve Büyükşehir Belediyemizin iş birliğinde bu vasiyeti yerine getirmenin mutluluğu içindeyiz” diyor. Ayrıca Külliyede, Fatih Sultan Mehmed Han’ın annesi Hüma Hatun’dan Cem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa’ya kadar 12 türbe bulunuyor.