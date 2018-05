Türkiye Gazetesi

“İstiğfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır”

“Lâ ilâhe illallah, demek 99 belâyı defeder, en aşağısı sıkıntıdır.”

“La havle ve la kuvvete illa billah, okumak, 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır”

“Sıkıntıya düşen veya borçlanan, bin kere ‘La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim’ derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.”

“Sıkıntılı iken ‘Hasbünallah ve ni’mel-vekîl’ deyiniz!”

“Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemediğin şeyleri giderir.”

“Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, ‘Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm’i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.”

İmam-ı Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “La havle vela kuvvete illa billah” okur, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-ı şerife getirirdi.