Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt'ta arkeolojik alan tespit edildi - Bayburt'ta 5 hektarlık alanda yer alan ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'ne benzeyen arkeolojik alanın hangi dönemi kapsadığına yönelik çalışma yürütülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem "Alan üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor çünkü çok ilgi çekici bir yapısı var. 5 hektarlık alanı çepeçevre saran, tamamen yıkılmış harçsız duvar örgülerini rahatlıkla görebilirsiniz. Böyle bir yapının elbette ki ne amaçla kullanıldığı gün yüzüne çıkarılmalı" dedi.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişi binlerce yıla dayanan Bayburt'un, höyük kale, gözetleme kulesi, cami, çeşme ve kilise gibi yapılarıyla geçirdiği tarihsel süreci günümüze geniş şekilde yansıtan bir şehir olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı Satala Antik Kenti'nin bir benzerini Bayburt'ta tespit ettiklerini belirten Çiğdem, Bayburt'ta da buna benzer ama bu evsafta olmayıp farklı bir savunma mimari yapısı olduğunu kanıtlar bir yapıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Çiğdem, merkeze bağlı Yeniköy köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede, geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan kalıntıların yaklaşık 5 hektarlık alanı kapsadığına işaret ederek, alanın tespitinin ardından yüzeyde çalışma yaptıklarını anlattı.

Alanın özellikle kuzeybatısındaki duvarın ilgilerini çektiğini kaydeden Çiğdem, "Yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir duvar. İç ve dış duvarlar daha düz, orta tarafı dolgu moloz taş ve harçsız bir duvar örgüsüyle karşılaştık. Duvarın kalınlığı ortalama 3 metre. Böyle bir duvarı görünce bunun bir savunma yapısı olduğu hakikati de ortaya çıktı. Genelde kalelerin duvar kalınlığı bir metreden fazla olur ama böyle 3 metreyi bulacak kalınlıktaki duvar, buranın ciddi anlamda bir savunma alanı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.