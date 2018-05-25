Bayburt'ta arkeolojik alan tespit edildi  - Bayburt'ta 5  hektarlık alanda yer alan ve Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon  olarak kullandığı Satala Antik Kenti'ne benzeyen arkeolojik alanın hangi dönemi  kapsadığına yönelik çalışma yürütülüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum  Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem  "Alan üzerindeki  çalışmalarımız devam ediyor çünkü çok ilgi çekici bir yapısı var. 5 hektarlık  alanı çepeçevre saran, tamamen yıkılmış harçsız duvar örgülerini rahatlıkla  görebilirsiniz. Böyle bir yapının elbette ki ne amaçla kullanıldığı gün yüzüne  çıkarılmalı" dedi.

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.  Dr. Süleyman Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişi binlerce yıla  dayanan Bayburt'un, höyük kale, gözetleme kulesi, cami, çeşme ve kilise gibi  yapılarıyla geçirdiği tarihsel süreci günümüze geniş şekilde yansıtan bir şehir  olduğunu söyledi.

Gümüşhane'de Roma İmparatorluğu'nun askeri garnizon olarak kullandığı  Satala Antik Kenti'nin bir benzerini Bayburt'ta tespit ettiklerini belirten  Çiğdem, Bayburt'ta da buna benzer ama bu evsafta olmayıp farklı bir savunma  mimari yapısı olduğunu kanıtlar bir yapıyla karşılaştıklarını ifade etti.

Çiğdem, merkeze bağlı Yeniköy köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede,  geçmişi binlerce yıl öncesine uzanan kalıntıların yaklaşık 5 hektarlık alanı  kapsadığına işaret ederek, alanın tespitinin ardından yüzeyde çalışma  yaptıklarını anlattı.

Alanın özellikle kuzeybatısındaki duvarın ilgilerini çektiğini  kaydeden Çiğdem, "Yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir duvar. İç ve dış duvarlar  daha düz, orta tarafı dolgu moloz taş ve harçsız bir duvar örgüsüyle karşılaştık.  Duvarın kalınlığı ortalama 3 metre. Böyle bir duvarı görünce bunun bir savunma  yapısı olduğu hakikati de ortaya çıktı. Genelde kalelerin duvar kalınlığı bir  metreden fazla olur ama böyle 3 metreyi bulacak kalınlıktaki duvar, buranın ciddi  anlamda bir savunma alanı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.