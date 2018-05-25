Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer'de denize düşerek hayatını kaybeden askerin cenazesine ulaşıldığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sosyal Tesislerinde görevli bir asker, dün akşam saatlerinde denize düştü.

Denizde bir süre çırpınarak gözden kaybolan askeri bulmak için sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri botlarla, dalgıç ekipler de su altında arama yaptı. Askerin cansız bedenine sabahın ilk ışıklarında ulaşıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, askerin naaşının da otopsi için morga kaldırıldığı bildirildi.