Batman'da iş yerini basıp, bir kızı döven 3 kız, çıkarıldıkları adliyede savcılığa ifade verdi. Burada dinlenen 3 kızdan biri olan ve darp sırasında cep telefonu ile görüntü çektiği belirtilen H.O., savcılıkça adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve N.Y. ise tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada ifade veren 2 kız, kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Batman'da ofis basan kızlar tutuklandı
25.05.2018 - 17:21 | Son Güncelleme: 25.05.2018 - 17:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kızdan, R.Y. ve E.K. tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : batman,okul basan kızlar,tutuklama,
561829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561829.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER