Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, geçen yıl Bulgaristan'ın Varna kentinde tartıştığı Taner Hatip'i öldürdüğü iddiasıyla Interpol tarafından aranan A.D'nin Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğu bilgisini alan Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

İlçede bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

A.D'nin polise verdiği ifadede, kendisinden uyuşturucu kuryeliği yapmasını istediğini öne sürdüğü Taner Hatip ile kavga ettiklerini, cinayetle ilgisinin olmadığını savunduğu öğrenildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.