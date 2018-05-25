Alınan bilgiye göre, geçen yıl Bulgaristan'ın Varna kentinde  tartıştığı Taner Hatip'i öldürdüğü iddiasıyla Interpol tarafından aranan A.D'nin  Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğu bilgisini alan Çorlu Emniyet Müdürlüğü  ekipleri, harekete geçti.

İlçede bir evde saklandığı tespit edilen zanlı, polisin düzenlediği  operasyonda gözaltına alındı.

A.D'nin polise verdiği ifadede, kendisinden uyuşturucu kuryeliği  yapmasını istediğini öne sürdüğü Taner Hatip ile kavga ettiklerini, cinayetle  ilgisinin olmadığını savunduğu öğrenildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.