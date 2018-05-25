Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 18.00 sıralarında Çankırı merkez Yeni Mahalle Taha Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Tuğba Eroğlu yaşadığı apartmanın 6'ncı katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Eroğlunun hayatını kaybettiğini belirlendi.

Haberi alan Eroğlunun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Tuğba Eroğlu'nun cansız bedeni, Çankırı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.