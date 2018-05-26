Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Yollarda su birikintileri oluşurken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Gaziler, Eski Cami ve Kocaçeşme mahalleleri yağıştan en çok etkilenen yerler oldu. İtfaiye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etti. Ekipler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı. Gaziler Mahallesi'nde yapımı devam eden İzmir-Uşak Karayolu köprülü kavşak çalışmasının yan yolları da sağanaktan etkilendi. Biriken sular nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.