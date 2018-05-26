Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tabii sit alanı olarak koruma altına alınan göl kıyısında binlerce çadırın kurulacağı duyurulan festivale Teoman, Hayko Cepkin, Selda Bağcan, Yeni Türkü ve Manuş Baba gibi şarkıcı ve grupların katılacağı açıklandı. ‘Çadırını Kur, Özgürlüğü Paylaş’ sloganıyla duyurulan festivalin bilet satışları ise sürüyor. Ancak bembeyaz kumsalları ve turkuaz sularıyla tabiat harikası Salda Gölü’nün bu kadar kalabalığı kaldıramayacağını düşünen çevreciler festivale büyük reaksiyon gösteriyor. Çevreciler “Araçlar gelecek, çadırlar kurulacak ve kirlilikle birlikte ortaya korkunç bir manzara çıkacak” iddiasında bulundu. Festivalin destekçilerinden Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek ise ilçenin tanıtımının hedeflendiğini savundu.