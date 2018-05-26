Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti döneminde Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacer-ül Esved taşından kopan 4 parça, Mimar Sinan tarafından Kadırga semtinde bulunan, dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırılan Sokullu Mehmet Paşa Camii'ne konuldu.

Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında yer alıyor.

Hacer-ül Esved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Süleymaniye Külliyesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında, diğeri ise Edirne Eski Cami'de bulunuyor.