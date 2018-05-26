Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde alkol kullandıktan sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde dilendiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları sırada da içki içtikleri görülen 4 kişi, alkol keyfi yaparken 2 çocuğu ise dilenmeye gönderdiği iddia edildi. Polisin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığı 4 şahıs, ekipler tarafından sorgulanmak üzere ilçe karakoluna götürüldü. Bu esnada Taksim Meydanı'nda çocukları gören polis ekipleri, çocukları da yakalayarak koruma altına aldı.