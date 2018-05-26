Olay, geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında Taksim Gezi Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde alkol kullandıktan sonra Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde dilendiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Yakalandıkları sırada da içki içtikleri görülen 4 kişi, alkol keyfi yaparken 2 çocuğu ise dilenmeye gönderdiği iddia edildi. Polisin Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptığı 4 şahıs, ekipler tarafından sorgulanmak üzere ilçe karakoluna götürüldü. Bu esnada Taksim Meydanı'nda çocukları gören polis ekipleri, çocukları da yakalayarak koruma altına aldı.
Gezi Parkı'nda çocuklarını dilendirerek içki içen Suriyeliler gözaltında
26.05.2018 - 10:19 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 10:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim'de çocukları ile birlikte dilendikten sonra Gezi Parkı'nda alkol kullanan Suriyeli 4 dilenci gözaltına alındı. Babalarının gözaltına alındığı sırada Taksim Meydanı’nda dilenen 2 çocuk da polis ekipleri tarafından yakalanarak, koruma altına alındı.
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