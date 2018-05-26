Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarsus'ta meydana gelen olayda 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay Tarsus Borsa İstanbul Şehit Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi Şehit Fazıl Kalaycı Yurdu'nda meydana geldi.

Habertürk'ten Hakan Bulut'un ulaştığı bilgilere göre; Kasım Ekenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencisi İlknur Çelik adlı genç kız iddiaya göre dün gece saaat 23.00 sularında yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından 2.kattaki kaldığı odanın balkonun aşağıya atladı.

Olayın bildirilmesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Başının üstüne düşen öğrenci olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan İlknur Çelik, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken geniş çaplı soruşturma başlattı.