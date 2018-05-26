Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yakalanan sahte dövizlerin seri numaraları üzerinden çalışma başlatan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; aynı seri numaralı dövizlerin pek çok kez farklı yerlerde kullanıldığını tespit etti.

Farklı illerde ele geçen sahte dövizlerin de İstanbul üzerinden getirildiği bilgisi alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu paraları H.T.'nin bastığı belirlendi.

JANDARMADAN SIKI TAKİP

H.T.'nin sahte paraları piyasaya sürmeden önce depoladığı evi ve aracını tespit eden jandarma ekipleri takibe başladı. Günlerce süren takip sonucu şüphelinin sahte paraları gizlediği aracıyla yola çıkması üzerine operasyon başladı. Aracı takibe alan jandarma ekipleri, aracın geçtiği güzergah üzerindeki cadde ve sokak çıkışlarını tutarak araç trafiğini kısa süreliğine durdurdu.

ARKA KOLTUK PARA ZULASI OLMUŞ

Durdurulan araçtaki H.T. gözaltın alınırken araçta da arama yapıldı. Yapılan aramada aracın arka koltuğuna gizlenmiş toplam değeri 800 bin lira olan sahte dolar, euro ve Türk lirası geçirildi. H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.