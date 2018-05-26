Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Mut-Karaman karayolu Burunköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Kurt idaresindeki 42 KD 618 plakalı sebze yüklü kamyonet, Karaman-Mut istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen kamyonette sürücü Harun K, yolcu olarak bulunan Fatma K. ve 40 günlük bebek Mihraç K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.