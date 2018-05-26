Kaza, Mut-Karaman karayolu Burunköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Kurt idaresindeki 42 KD 618 plakalı sebze yüklü kamyonet, Karaman-Mut istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen kamyonette sürücü Harun K, yolcu olarak bulunan Fatma K. ve 40 günlük bebek Mihraç K. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sebze yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı
26.05.2018 - 17:21 | Son Güncelleme: 26.05.2018 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin’in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aralarında 40 günlük bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Mut-Karaman karayolu Burunköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Harun Kurt idaresindeki 42 KD 618 plakalı sebze yüklü kamyonet, Karaman-Mut istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen kamyonette sürücü Harun K, yolcu olarak bulunan Fatma K. ve 40 günlük bebek Mihraç K. yaralandı.
Etiketler : Mersin,
561952 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/561952.aspx
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