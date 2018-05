Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdumuzda daha çok Irak, İran ve Suudi Arabistan'dan gelen hurmalar tercih ediliyor. Her biri bir başka hastalığa deva oluyor. Kudüs hurması kansızlığın engellenmesini, kandaki alyuvarların dengesinin uygun hâle gelmesini sağlıyor. Sugi hurması, şeker oranının düşük olması nedeniyle genelde şeker hastaları tercih ediyor. İnsan bünyesi için lazım olan her şey (yağ, protein, vitamin, mineraller vs..) bulunduğu için bir insan yalnızca hurma yiyerek hayatını devam ettirebiliyor. Lezzetli ve besleyici özelliği ile bilinen hurmadan, kahveden reçele, pekmezden cezeryeye kadar 11 çeşit ürün imal ediliyor. Her biri ortalama 20 kalori olan hurmanın çekirdeği bile işe yarıyor, sabun ve hayvan yemi yapımında kullanılıyor.