Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazreti İbrahim sofrasında mutlaka misafir bulundurur. Bu vasfından dolayı Ebü’d-Düyûf (misafir babası) derler ona.

Bir gün yine misafir bulup getirmiş, sofraya oturtmuştur. Konuğunun ateşperest olduğunu öğrenince bir an duraklar.

Adam da incinir kalkar.

Allahü teâlâdan “niye böyle yaptın” diye haber gelir, “ben ne olduğunu bilmiyor muyum, rızkını 70 yıldır aksatmadan veriyorum ona.”

Hazreti İbrahim çok üzülür, peşinden koşar.

“Affet beni” der “ne olursun gel, otur soframa?”

Ve başından geçenleri anlatır. Misafiri “Öyle bir Allah ki” der, “sıradan biri için Peygamberini yolluyor ayağına. Öyleyse ben inanırım ona.”

İbrahim aleyhisselam mümin, müşrik demez, herkese sofra açar ondan sonra.

Bir defasında iki yüz Mecûsîyi ağırlamıştır, çok memnun kalırlar. Karşılıkta bulunmayı murat ederler “sen de bizden bir şey iste” diye yalvarırlar.

-Yapacak mısınız?

-Söz. Yapacağız.

-Öyleyse bir kere Rabb’ime secde edin tamam, o kadar kolay.

Kırmazlar, sureta dahi olsa secdeye kapanırlar. İbrahim aleyhisselam “Ya Rabbi” der, “sen hidayet ver bunlara!”

Duası kabul olur, artık 200 mümin arkadaşı vardır yanında.