Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular pazar gününe sağanak yağışla uyandı. Sabaha karşı başlayan yağışın öğleden sonra şehri terk etmesi bekleniyor. Yarın ise hava bulutlu olacak.

METEOROLOJİ'DEN 3 İL İÇİN UYARI

Yaz mevsimini beklerken yurdun büyük kısmı sağanak yağışın etkisi altında. Sel felaketlerinin yaşandığı Türkiye'de Meteoroloji 3 il için uyarı yayınladı. Kocaeli, Bursa ve Yalova'da bugün gökgürültü sağanak yağış bekleniyor. Sel felaketlerine karşı bu 3 ilin dikkatli olması gerekiyor.

HAVA YURTTA NASIL OLACAK?

Bugün, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ'DE SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Kocaeeli’de gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı felç etti. Bir çok ev iş yerini su bastı.

Gece saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış Kocaeli’de su baskınlarını sebep oldu. Bazı ev ve ve iş yerlerinin bodrum katları ile sokakları su bastı. Binaların üst katlarında oturan vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Sağanak yağış nedeniyle cadde sokaklar göle döndü. Göle dönen caddelerde sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri su basan ev iş yerlerinde su tahliyesi yaptı.

YALOVA'YI SEL VURDU

Yalova’da sabah 06:30 sularında başlayan sağanak yağış kenti uykuda yakaladı. 30 dakika süren yağışta kentin birçok noktası sele teslim olurken onlarca ev ve iş yerini su bastı.

Meteorolojinin uyarısı gerçek oldu ve Yalova’da sağanak yağış etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan yağış şehrin yüksek kesimlerinden toplanarak gelen sular nedeniyle kısa sürede sele dönüştü. Kentin ana arterleri Venedik’i aratmayacak bir görüntüye bürünürken cadde üzerindeki iş yerleri ise sular altında kaldı. Esnaflar iş yerlerine giren suları sadece seyretmekle yetindiler. Bazı esnaflar ise caddeden geçen araç trafiğini kesmek ve suların dükkanlarına daha da fazla girmesini engellemek için caddenin ortasına araç çekerek trafiğe kapadı.

Esnaflardan bazıları ise şehrin kanalizasyon alt yapısının yeterli olmadığını dile getirerek Yalova Belediyesi’ne yüklendi. Yağmurun dinmesinin ardından dükkanları sular altında kalan esnaflar su tahliye çalışması yaptılar.

Sel nedeni sabah erken saatlerde aracına binen bazı vatandaşlar ise araçlarında mahsur kaldı.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ VAR

Geçtiğimiz günlerde başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağış bu hafta da devam edecek. Yurdun büyük bir kısmı sağanak yağışlı havanın etkisi altında olacak. Yağışlı hava perşembe gününe kadar Türkiye'nin neredeyse her yerinde etkili olacak.