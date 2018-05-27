Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile 13 Haziran tarihine kadar Suriye’nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgeleri ile diğer şehirlerine online randevu sistemine kayıt olduktan sonra Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısına geliyor. Burada AFAD tarafından kurulan çadırlarda sıraya giren Suriyelilerin, izdiham yaşanmaması için Suriyelileri kontrollü bir şekilde ülkelerine geçmesine izin veriliyor. Polis tarafından 7 ayrı noktadan geçen Suriyeliler, Göç İdaresi tarafından kayıtları yapıldıktan sonra Sağlık Müdürlüğü görevlileri aşı kartı olmayan 15 yaş altı çocuklara aşı yapıyor. Suriyeliler pasaport polisi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra tahsis edilen otobüsler ile Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine geçiyor. Bazı engelli Suriyelilerin de el arabalarıyla taşınması dikkat çekti.



Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgelerine gidiyorlar



Suriyelilerin daha çok Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından düzenlenen operasyon ile huzur ve barışın, güvenliğin geldiği Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Hareketi bölgelerine gidiyorlar. Suriyeliler, kendilerine bayramı ülkelerinde geçirmek için izin veren Türk yetkilileri teşekkür etti. Suriyeliler 26 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’ye dönüş yapabilecek.