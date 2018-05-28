Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satın alırken, kullanırken ve hatta kullanmadığımız zaman evde saklarken... Öncelikle ayakların büyümesinin durmadığını bilmek önemli. Uzmanlar, yaş ilerledikçe ayak tabanı çöktüğü için ayakların uzadığını, genişlediğini ve doğru ayakkabı seçimine dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Operatör Dr. Fener Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, ayağa uygun olmayan ayakkabı ayakta deformasyona sebep oluyor. Bunun için her noktasına, her malzemesine dikkat ederek ayakkabı almak gerek.

¥ Tahta veya kalın malzemeden yapılmış, esnek olmayan ayakkabılarla, tabanı çok ince ayakkabılar ayak bağ ve eklemlerine aşırı yük bindirir, ağrıya sebep olur.

¥ Sivri burunlu ayakkabılar parmakta şekil bozukluğuna, yüksek topuklu ayakkabılar ise ayak burkulmasına sebep olur. Taban ‘şok ve darbe alıcı’ özellikte olmalı.

¥ 8 santimetreden uzun topuklu ve sivri uçlu ayakkabılar uzun süre kullanılırsa bel, kalça, diz, ayak bileği ağrıları ile çeşitli hastalıklara sebep olabilir.

¥ Yorulan ayak terler, terleyen ayak da ayakkabı uygun değilse kokar. Naylon ve benzeri ayakkabı değil, deri ve kösele tercih edin.

¥ Parmaklar ayakkabı içinde üst üste gelecek şekilde durmamalı. Şekil bozukluğu, tırnak batması, mantar, nasır böyle oluşuyor.

¥ Ayakkabınızı akşam iş çıkışında alın. Çünkü ayaklar şişer, siz de buna uygun ayakkabı alırsınız, gündüz rahat edersiniz. Bir de en uzun parmakla ayakkabı burnu arasında yarım santim boşluk olsun.

En şık çanta nasıl seçilir?

Ayakkabı seçimi demişken çanta ve aksesuardan da söz edelim. Malum düğün, nişan, mezuniyet dönemi. Bir alıp bin kullanabilmek çok önemli, unutmayalım. Bu yıl çiçekler çok moda. Alacağınız bir çiçek motifini, çantanıza tutturarak yeni bir model yapabilirsiniz. Küçük çantaların moda olduğunu hatırlatayım. İnce desenli, uçuşan elbiselerin üzerine küçük bir çanta, aynı çiçeklerin bulunduğu bir ayakkabı ve uzunca bir kolye ile aksesuarınızı tamamlayabilirsiniz. Rahat giysiler için de sırt çantası çok uygun bir seçenek olacaktır. Yedek ayakkabı bile atabilirsiniz içine...