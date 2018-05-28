Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin atıştırmalık markası Saray, Lovelt ürünü için ‘Sevginin Tüketici Algısındaki Yeri’ konulu bir araştırma gerçekleştirdi. 26 ilde 1500 kişiye sevgi üzerine görüşleri soruldu. Araştırma sonucunda sevginin karşılığının ‘aile’ olduğu ortaya çıktı. ‘Sizin için sevginin karşılığı nedir’ sorusuna katılımcıların yüzde 38’i aile, yüzde 20’si aşk, yüzde 11’i huzur ve barış cevabı verdi. ‘Sizce sevgi nedir’ sorusunun cevabı ise yüzde 29’la aile ve çocuklar oldu.

Sevginin, aşkın rengi hep kırmızı olarak ifade edilir. Kalp bile kırmızı çizilir her yerde ama araştırma bu algıyı da yıktı. Her dört kişiden biri için sevgi rengi beyaz. Çünkü insanlar sevgiyi masum, katıksız, saf bir duygu olarak görüyor ve beyazla özdeşleştiriyor.

Yine katılımcıların yüzde 26’sı sevgiyi en iyi tarif eden tatlının kurabiye olduğunu belirtirken, yüzde 21’i ise çikolatayı favori sevgi tatlısı olarak ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre sevgiyi en iyi anlatan şarkıcı Sezen Aksu olurken, sevgiyi anlatmanın yolu konussunda katılımcıların yüzde 40’ı “Övgü dolu sözler söylemek” tercihini işaretledi. Sarılmak yüzde 38, çiçek ve hidiye almak da yüzde 33’le en iyi sevgi gösterme yollarından biri olarak ifade edildi.