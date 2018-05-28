Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sayı, oran arttı ama gerçekten çalışan kadın, hele hele de çalışan anne olmak kolay mı? Cevap şu: Hiç ama hiç kolay değil. Hele de bizim gibi kadını, anneyi her şeyin merkezine koyan toplumlarda. Çünkü anne çalışsa da çocuğunun beslenmesi, eğitimi, gelişiminden o sorumludur. Evin ve ailenin huzuru, devamlılığından da. Bu zorunluluk değil bir tercih; yaradılıştan gelen bir tercih.

İsmi Xsights olan bir şirket kadın ve istihdamına ilişkin araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre özellikle Türkiye’de anneler daima ‘rol model’ olmuş. Öte yandan çalışan kadınların ne istediğine bakmışlar. Araştırma ile “Evet, çalışmayı kadın kendisi istiyor” sonucuna ulaşılmış. Kadınların yüzde 61’i için çalışmak ekonomik özgürlük, yüzde 36’sı için aileye katkı, yüzde 31 için ise özgüven demek. Evlendikten sonra ise kadınlar çalışmaya devam etmek istiyor.