Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

- Senden fena bir koku geliyor.

Delikanlı üzülerek dedi ki:

- Affediniz hocam, bugün banyo yaptım. Elbiselerim de temiz ve yenidir. O koku ne olabilir acaba?

- Bilmem evladım, üzerine bir bak bakalım.

Genç, ceplerini yokladıktan sonra ufak bir kitap çıkarıp uzattı ve hocasına dedi ki:

- İşte hocam! Üzerimde sadece bu var.

Hocası, onu alıp tetkik etti. Bozuk bir kitap olduğunu anlayınca buyurdu ki:

- İşte o pis koku bu kitaptan geliyor. Bunu nereden aldın?

- Bir arkadaşım vermişti hocam.

- Rastgele din kitabı okunur mu evladım? İyi kitap, insanın hidayetine sebep olduğu gibi, böyle bozuk kitaplar da felaketine sebep olabilir.

- Hangi kitapları okuyayım efendim?

- Sadece ehlisünnet âlimlerinin yazdığı kitapları oku evladım. Çünkü onlar, yalnız Allah için yazar ve Allah için söylerler.