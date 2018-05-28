- Senden fena bir koku geliyor.
Delikanlı üzülerek dedi ki:
- Affediniz hocam, bugün banyo yaptım. Elbiselerim de temiz ve yenidir. O koku ne olabilir acaba?
- Bilmem evladım, üzerine bir bak bakalım.
Genç, ceplerini yokladıktan sonra ufak bir kitap çıkarıp uzattı ve hocasına dedi ki:
- İşte hocam! Üzerimde sadece bu var.
Hocası, onu alıp tetkik etti. Bozuk bir kitap olduğunu anlayınca buyurdu ki:
- İşte o pis koku bu kitaptan geliyor. Bunu nereden aldın?
- Bir arkadaşım vermişti hocam.
- Rastgele din kitabı okunur mu evladım? İyi kitap, insanın hidayetine sebep olduğu gibi, böyle bozuk kitaplar da felaketine sebep olabilir.
- Hangi kitapları okuyayım efendim?
- Sadece ehlisünnet âlimlerinin yazdığı kitapları oku evladım. Çünkü onlar, yalnız Allah için yazar ve Allah için söylerler.
Okuduğun kitabı iyi seç
Büyük velilerden Seyyid Nûr Bedevânî hazretleri, bir talebesi yanına gelince buyurdu ki:
- Senden fena bir koku geliyor.
Etiketler : ramazan haberleri,