 - Senden fena bir koku geliyor.
Delikanlı üzülerek dedi ki:
 - Affediniz hocam, bugün banyo yaptım. Elbiselerim de temiz ve yenidir. O koku ne olabilir acaba?
 - Bilmem evladım, üzerine bir bak bakalım.
Genç, ceplerini yokladıktan sonra ufak bir kitap çıkarıp uzattı ve hocasına dedi ki:
 - İşte hocam! Üzerimde sadece bu var.
Hocası, onu alıp tetkik etti. Bozuk bir kitap olduğunu anlayınca buyurdu ki:
 - İşte o pis koku bu kitaptan geliyor. Bunu nereden aldın?
 - Bir arkadaşım vermişti hocam.
 - Rastgele din kitabı okunur mu evladım? İyi kitap, insanın hidayetine sebep olduğu gibi, böyle bozuk kitaplar da felaketine sebep olabilir.
- Hangi kitapları okuyayım efendim?
- Sadece ehlisünnet âlimlerinin yazdığı kitapları oku evladım. Çünkü onlar, yalnız Allah için yazar ve Allah için söylerler.