Kaza, akşam 17.00 sıralarında D-100 karayolu Değirmenköy mevkiinde sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorlu ve Silivri’deki hastanelere kaldırılırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Çorlu D-100'de işçi servisi devrildi: 10 yaralı
28.05.2018 - 18:20 | Son Güncelleme: 28.05.2018 - 18:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorlu D-100 karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi yoldan çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1’i ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı.
Etiketler : Çorlu,yaşam haberleri,
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