Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yuvasından düşen ve bir vatandaş tarafından belediyeye teslim edilen bir aylık karga yavrusunun bakımını Belediye Sağlık İşleri Müdürü Uzman Veteriner Hekim Berna Arıkan üstlendi.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahar aylarının hayvanlar için yavrulama dönemi olduğunu hatırlatarak, yalnız görülen yavruların hemen koruma altına alınıp, bir süre izlenmesi ve annelerinin gelmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Besleyip büyüttüğü karga yavrusunun yuvasından düştüğünü ve bir vatandaşın yardım etmek için alıp kendilerine getirdiğini ifade eden Arıkan, bu karga yavrusunun artık yuvasına geri bırakılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Arıkan, duyarlı vatandaşların tek başına bir yavru gördüğünde yardım etmeye çalışırken hata yapabildiğini dile getirerek, "Özellikle kuşlar uçmaya çalışırken yuvalarından düşebiliyor. Anne ve babaları onları etrafta gözetliyor olabilir ama biz onların pratik yapmalarına izin vermeden yardım için götürüyor olabiliriz. Bu nedenle lütfen ebeveynlerinin onları kurtarmalarına izin verelim." dedi.