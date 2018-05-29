Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu Vakfıkebir ilçesi sahil yolunda, Giresun´dan Trabzon yönüne seyir halindeki 34 plakalı bir otobüsü durdurdu. Polislerce otobüste yapılan aramada 3 bin 389 adet ecstasy hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplara narkotik ekiplerince el konulurken otobüste bulunan N.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan soruşturmada şüphelinin hapları il dışından getirdiği ve Trabzon´da piyasaya sürmeye çalıştığı belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

